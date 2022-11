Costo de vida y aumento de precios

A mediados de los años noventa, me correspondió como diputado presidir la Comisión de Reformas al Sistema Financiero. Allí trabajamos la actual Ley Orgánica del Banco Central, los aportes y dedicación de Ronulfo Jiménez y Allan Thompson fueron fundamentales para avanzar con una propuesta sólida. En mi caso, recién había regresado de sacar mi maestría en Harvard y venía con una fuerte influencia del profesor Alberto Alesina, quien con investigaciones en marcha ya concluía que hay una relación directa entre independencia/autonomía del Banco Central con baja inflación, razón por la cual fui muy celoso de avanzar en la legislación hacia un sistema de banca central fuerte en su autonomía.

El profesor Alesina falleció hace un par de años dejando un gran legado de trabajos de consulta obligatoria, su último libro Austerity, redactado con otros dos colegas italianos, concluye que es más exitoso el ajuste fiscal por vía de recorte al gasto que por aumento de impuestos, pero ese es tema para otra oportunidad.

Por esa razón con este artículo no pretendo desconocer la autonomía del Banco Central, que de paso me parece está en manos de un profesional sólido en la materia, mucho menos pretendo que el Ejecutivo se involucre en las acciones del instituto emisor, máxime que la única intervención del presidente Rodrigo Chaves sobre temas cambiarios le costó una suma importante a los más de 500.000 deudores en dólares que no son generadores de esa moneda, al darse una espiral de devaluación debido a su desacertada afirmación de que no había suficientes reservas en el Central, producto de acciones del anterior gobierno. Pudo más el deseo de un ajuste político de cuentas personales que la estabilidad cambiaria.

Aumento acelerado en tasas de interés dispara cuotas de créditos y se esperan nuevas alzas

Aumento de tasa

Dicho lo anterior y respetando la autonomía de la entidad, sí creo que el proceso de aumento de la tasa de política monetaria de un 0,75% en diciembre a un 9% en octubre ha cumplido un ciclo razonable, pero continuar por esa vía va a significar un castigo muy grande para los deudores que ya tienen tasas de interés que desbordan los presupuestos de las familias y las empresas y, difícilmente podrán hacer frente a sus obligaciones con esos incrementos imprevisibles.

Por otra parte, aun cuando se habla de un crecimiento de la economía (4,3%) que es mayor al esperado, más aumentos en los intereses inevitablemente van a contraer la producción y aumentar el desempleo, que todavía resulta alto en perjuicio de muchos, pero más fuertemente de jóvenes y mujeres.

Ejemplos externos

Necesitamos menos política y más sentido común, por esa razón siendo urgente controlar el aumento de precios y no siendo recomendable seguir con el ajuste por la vía del Banco Central, es importante ver algunas acciones tomadas en varios países europeos.

En Francia, el presidente Macrón ha lanzado una fuerte presión sobre las empresas para frenar la inflación, la cual ha tenido un resultado positivo. La cadena de supermercados Carrefour lanzó la campaña “Acciones por el poder adquisitivo” y congeló el precio de al menos 100 productos por 100 días, incluyendo aquellos de consumo cotidiano, que van desde sardinas en lata hasta arroz y detergente. Igual acción tomó su sucursal en Bélgica, donde incluyó productos no alimenticios como pañuelos, platos y hasta un tipo de plancha. También lanzó una oferta de 1.000 productos por menos de un euro. Otra cadena, E.Leclerc, siguió sus pasos y también congeló el precio de un centenar de productos.

En Alemania, las cadenas de supermercados Edeka y Rewe han dejado de distribuir algunas marcas porque han considerado sus precios irracionales. Posteriormente, se sumaron las cadenas Lidl y Aldi, y pusieron una presión enorme sobre sus proveedores quienes, según han señalado algunos voceros del mercado detallista, “intentaron sacar ventajas de la inflación para cobrar precios excesivos y aumentar sus beneficios”.

Estas acciones han obligado a una buena cantidad de esos proveedores a moderar sus precios, para no ver cerrados sus canales de comercialización, lo que se traduciría en una pérdida de la cuota del mercado y en una baja sustancial de sus ventas.

Sacrificio empresarial

La situación mundial nos obliga a volvernos innovadores e ingeniosos, y a buscar fórmulas nuevas que puedan ayudar a apalear el terrible aumento en el costo de la vida de nuestras familias. El ejemplo que da Macron y algunas cadenas de supermercados deben servirnos de guía para acciones gubernamentales que recaigan menos en decisiones del Banco Central —que golpean a los deudores— y, por el contrario, se obligue a los participantes de la cadena productiva a sacrificar parte de sus beneficios para aliviar la situación, sobre todo, de las familias más pobres, que a la vez tienen que cargar con la enorme injusticia de que, usualmente por sus funciones, no pueden hacer teletrabajo, lo que les reduciría costos de transporte, tan importante ahora que vivimos un aumento en las tarifas de los autobuses.

El autor es excandidato a la Presidencia y empresario.