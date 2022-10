Cosas del deporte

Por regla general, prefiero los deportes que se basan en la habilidad para golpear una pelota. Unos me gustan más que otros; los hay que no los entiendo y no me caen en gracia. No importa si la pelota es grande o es pequeña, si redonda u ovalada, y tampoco con qué se golpea: si con alguna parte del cuerpo o con un instrumento perfeccionado para eso. Lo que importa es el para qué y el cómo hacerlo, que es fuente de destreza.

