Cómo usar la inteligencia artificial sin perder la nuestra

Delegar a ChatGPT o Gemini la tarea de pensar disminuye nuestra capacidad de razonar. Es el equivalente mental de pagarle a otra persona para que haga gimnasia por nosotros: en lo inmediato, nos ahorramos energía, pero con el tiempo, perderemos fuerza propia

Por Ngaire Woods
IA inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, pérdida de capacidad cognitiva
El servilismo caracteriza a los modelos de IA diseñados para entender y generar lenguaje humano. De hecho, son entrenados para agradar al usuario y buscar su aprobación. Un efecto de su uso excesivo es que la mente humana pierde capacidad de recordar, aplicar, analizar y sintetizar. (Shutterstock/Shutterstock)







