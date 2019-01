Si bien el sistema seguirá siendo utilizado en numerosos planes, el mundo se mueve hacia esquemas más exigentes para la empresa privada al alinear su negocio con el éxito del proyecto a largo plazo. Es aquí donde entra la concesión. Sin embargo, al no existir una definición estandarizada, es común escuchar gran variedad de términos como concesión, alianzas público-privadas (APP), participación público-privada (PPP), colaboración público-privada (CPP), private finance initiative (PFI), build operate transfer (BOT), etc. Pero la lluvia de siglas y nombres no debe abrumarnos, pues hablamos del mismo principio técnico, en el cual el sector privado asume un papel de accionista.