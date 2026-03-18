Columnistas

Claudia Sheinbaum y el milagrito centroamericano

La clave está en que México decida asumir el papel que su tamaño e historia le consagran y consolidar su posición negociadora frente a Washington

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Por John Mario González
sta combinación de imágenes de archivo creadas el 12 de julio de 2025 muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.), hablando durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 3 de febrero de 2025, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El gobierno mexicano no debería mostrarse incómodo en reconocer el valor del propósito de combate al narcotráfico promovido por el presidente Donald Trump. En la foto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de Estados Unidos. (YURI CORTEZ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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