Chicken a la Trump con salsa rusa

Las implicaciones del plan prorruso son desalentadoras. Ucrania debería entregar territorios que Rusia no ha podido conquistar por las armas y recibiría nebulosas garantías de seguridad

Por John Mario González
Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) el 24 de febrero de 2025 y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (der.) el 23 de febrero de 2025. Zelensky instó a Trump a negociar la paz en Ucrania, como lo hizo en Oriente Medio. Fotografía:
El reciente plan de paz de Trump para la guerra en Ucrania, claramente prorruso, demuestra el insólito empeño del mandatario estadounidense por castigar al país agredido y una indescifrable colusión con los intereses de Vladimir Putin. (JIM WATSON TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







