Un verdadero acierto ha sido la iniciativa del periódico La Nación y de su unidad de Sucesos de producir un programa audiovisual de casos penales pendientes, es decir, sin resolver. La iniciativa se ha centrado en la presentación documental y testimonial de un caso semanal, especialmente de delincuencia violenta que ha producido una gran alarma social, referida principalmente a los homicidios.

Sin embargo, bien podría ampliarse a otro tipo de crímenes, por ejemplo, sexuales, contra el medioambiente, económicos y el organizado; incluso, los muy sonados casos de corrupción. En todas estas formas de criminalidad existen delincuentes e historias de delitos sin resolver, que no han sido perseguidos y, lo más grave, no han sido juzgados y eventualmente sancionados.

Ocuparse de los casos sin resolver nos sirve para entender el verdadero fenómeno de la delincuencia en la sociedad. Generalmente, la medición de la criminalidad se lleva a cabo por medio de estadísticas. No obstante, siendo incluso formuladas a partir de datos de calidad, corresponden solo a una parte de la criminalidad, no todos los hechos delictivos son conocidos e investigados por las instancias del control penal: policías, fiscales y jueces.

Esto último corresponde a la denominada cifra negra, existente en prácticamente todos los delitos, pero que con frecuencia se produce en algunos delitos determinados, en los que las víctimas generalmente no denuncian por diversas razones, entre estas, la ineficacia del sistema de justicia. Es lo que comúnmente engloba la actitud: «Aunque denuncie, no va a pasar nada».

[ Crimen sin castigo ]

Por otro lado, existen delitos denunciados y conocidos por las autoridades, que por diferentes razones no son investigados, no son acusados ni tampoco juzgados. Delitos que no son objeto de ninguna condena o reacción penal, pese a la denuncia. Son los casos pendientes, en investigación, en archivo, que también forman parte del fenómeno delictivo, con frecuencia no estudiados ni evidenciados públicamente. Por esto, es relevante la divulgación por medio de la prensa, por cuanto los medios de comunicación desempeñan un papel informativo de hechos de interés público y, particularmente, del funcionamiento del sistema de justicia.

Junto con esto, existe también una relevancia no menor, que es la perspectiva de la víctima, tanto directa como indirecta, afectada por las conductas delictivas y que no obtuvieron una respuesta del sistema de justicia penal.

Respecto al delito de homicidio, de mayor gravedad por cuanto atenta contra el bien jurídico más valioso de nuestra sociedad, la vida, y afecta a la víctima, a la familia, la comunidad y, en general, el desarrollo integral de una sociedad, existe una gran cantidad de homicidios dolosos sin resolver. Aunque faltan estadísticas oficiales sobre la temática, se han publicado datos, por ejemplo, de los años 2016 al 2019, resumidos en el recuadro.