El 22 de junio del año pasado hice un reclamo al BAC por un fraude. Me dijeron que en 120 días resolverían el asunto; sin embargo, han transcurrido siete meses, he hecho por lo menos 50 llamadas, cada una de mínimo 25 minutos, y no recibo respuesta. El último que me atendió me aseguró que iba a dedicarse al caso; no obstante, lo he llamado la última semana tres veces, a las 11, a las 2 y a las 5 y siempre está almorzando. Es absurdo que traten a los clientes de esa manera y no pueda uno hacer nada al respecto. Necesito el reembolso.