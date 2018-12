El árbol que tiene el potencial de hundir sus raíces hasta la entraña misma de la tierra y extenderla sobre 100 kilómetros de circunferencia no se abstendrá de hacerlo, a menos que lo “enanicen”, lo constriñan, lo “pigmeicen” artificialmente (los bonsái). El depredador que demarca su territorio para la cacería no cederá un centímetro al rival si no es ofreciendo feroz resistencia.