Es un muelle colapsado por su ocupación superior al 80 %, lo que significa elevados costos de demora. Hoy una gran cantidad de buques permanecen en la bahía hasta 160 horas, cuando lo máximo aceptable son 12. Hay que señalarlo claramente, no fue hecho para recibir contenedores, no cuenta con suficientes patios, grúas y parqueos, lo cual lo torna ineficiente. Otra carencia relevante es el rompeolas, porque no tiene ni la longitud ni el diseño adecuados.