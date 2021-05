No lo creo. Hay que aprender a gobernar bajo la atenta mirada de los jueces. En Estados Unidos me parecía ejemplar que 60 jueces, republicanos y demócratas, liberales y conservadores, examinaran las pruebas de otros tantos pleitos, y no hallaran rastros de la fraudulenta conspiración que denunciaban los partidarios de Donald Trump, incluidos los jueces de la Corte Suprema, nombrados por él con bombos y platillos.