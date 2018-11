Estos tres nombres deben entrar en la historia de la educación, no por algo bueno, sino por empobrecerla al comandar una huelga que ni siquiera es contra un patrono, sino contra un proyecto de ley, el cual no es cosa nueva, pues en campaña todos todos los candidatos presidenciales dijeron que no había quite. Ahora, por populistas, y estar en la oposición, se quitan.