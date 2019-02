Al intentar defender el derecho a huelga en la educación, el jerarca de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza lanzó la siguiente joyita: “El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho”, manifestó ante los atónitos diputados.