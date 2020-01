Nuestro pequeño territorio se ha ido posicionando como un destino ecoamigable, que recibe elegios en las redes sociales de famosos visitantes como el clan Kardashian o el vocalista Sam Smith. La exposición positiva no acaba allí. El programa Los Simpsons dedicó el año pasado un episodio a un viaje de los personajes a la tierra del “pura vida”. A inicios del año, la astronauta Christina Hammock publicó fotografías que tomó en el espacio del Pacífico costarricense y la película Jumanji: The Next Level, pintó al país como un paraíso.