La Contraloría lo advirtió: el dinero público es muy limitado y hay “instituciones que perdieron su propósito, no responden a las necesidades” de los habitantes. No dio nombres, pero los sabemos. El Fonabe no hace nada porque las ayudas estudiantiles pasaron a ser del resorte del IMAS. ¿Por qué desperdiciar ¢2.100 millones al año en ese cascarón con 30 empleados?