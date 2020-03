Fortuna la del niño de toparse con ella. ¿Por qué no se quedó con la raspa? ¿Por qué no lo engañó con un “premio” de ¢1.000? La muchacha lo dijo en muy pocas palabras: “Solo hice lo que mis padres me enseñaron. En mi casa, me inculcaron a ser honrada. Yo le dije al chiquito que era mucho dinero y me preocupé de que nadie le quitara la raspa, por eso se la guardé y esperé a que volviera con la mamá”.