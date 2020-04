Actuamos igual. Antes del coronavirus, un resfriado nunca me detuvo para venir al trabajo. La pandemia me hizo cambiar de criterio, pero tuve que ver hospitales saturados y muertes en el mundo para decir nunca más. El caso del Dr. Albernas no puede pasar en vano. Error fue juzgar de buenas a primeras sin tomar en cuenta que yo también pude ser un superpropagador, pues, antes de la crisis sanitaria, irresponsablemente, me guiaba por el “esto no es nada” o “un poco de fiebre no me impide estar en la oficina”. Le tocó a él, pero puede ser usted u otro a quien la vocación le reclama estar en su lugar de trabajo.