Los diputados no deben olvidar que el año pasado los huelguistas de la CCSS dejaron sin consulta médica a 129.000 personas y sin cirugía a otras 4.000 y, hace menos de un mes, suspendieron citas a 84.000 y operaciones a 3.000: 213.000 citas y 7.000 cirugías en menos de un año. Y, tras de eso, premio: no solo se les pagaron los días no trabajados, sino también horas extras para recuperar el tiempo perdido. Tolerar eso, en un país con crisis en educación, salud y finanzas públicas, sería una imperdonable omisión de los diputados. Un delito moral.