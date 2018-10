El grave problema es que, al analizar los datos del World Value Survey, el peligro de un retroceso hacia el autoritarismo en Brasil no se encuentra en los extremos del espectro político, sino en el centro, al ser ellos lo que favorecen, en mayor medida, la existencia de un líder fuerte que no tome en cuenta al Parlamento, los que apoyan en menor medida las elecciones libres y justas y que consideran en menor grado la democracia como absolutamente importante.