Es un hecho que la interpretación literal o no de la Biblia ha causado muchas confusiones e incluso conflictos armados entre la cristiandad, pero ese no es el asunto que nos ocupa hoy; este preámbulo es para justificar mi creencia de que, siguiendo la ejemplificación del texto, somos más hijos de Caín que de Abel y no sabemos ocultar el estigma de la vergüenza originaria, la cual, pienso, varía según el individuo.