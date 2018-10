Aunque los estadounidenses de ascendencia asiática recibieron la película como un enorme avance para los actores asiáticos en la industria hollywoodense, en Singapur es motivo de un acalorado debate. Aunque a muchos singapurenses los entusiasma la idea de que CRA (como llaman a la película en el inglés local, o “singlish”) genere un bum turístico, también dio lugar a muchas quejas. Una es que los personajes no usen más frases en singlish; otra es que no se ve a las importantes comunidades india y malaya de la ciudad-Estado. Y en particular, se generó un rechazo populista contra la riqueza desmesurada de la familia Young, que lleva a algunos a preguntarse por qué Singapur no cobra impuestos a las plusvalías y a las herencias. ¿Es aceptable que Nick herede tanto dinero?