Aritmética legislativa

Las últimas decisiones legislativas, las que la Asamblea tomó recientemente y las que está por tomar, provocan algunas reflexiones sobre nuestro régimen de creación de las leyes.

La nuestra es una cámara única y chiquitita. Lo primero, a mi juicio, está muy bien. En cuanto a lo segundo, resulta que por regla general veinte diputados son suficientes para dictar las leyes, aunque en la práctica esto rara vez sucede porque el reglamento admite tretas para impedirlo. ¿Es lo que nos conviene? El asunto se presta para dimes y diretes.

En el pasado, algunos abogaron por duplicar las cámaras. El empeño no prosperó, pero, en cambio, en 1989 se ideó la consulta legislativa de constitucionalidad, de la que se ha dicho que perfilaba un senado. En realidad, no es lo mismo: el auxilio jurisdiccional no es de oportunidad o mérito.

Otros, en cambio, propusieron aumentar el número de diputados en unas cuantas decenas. Es lo que habría ocurrido de modo natural si en 1961 no se hubiera clausurado el número en los inexorables cincuenta y siete que la conforman ahora.

Una asamblea pequeña presumiblemente tiene la ventaja de facilitar el procedimiento y hacerlo más manejable. De mi experiencia puedo decir que la nuestra favorece la comunicación y la concertación entre legisladores, y, como resultado, la producción de leyes; en cambio, es probable que no suceda lo mismo con la comunicación entre aquellos y los representados. En el primer caso, los canales de contacto son numerosos, estables y eficientes, propician relaciones de cooperación y de confianza; de hecho, los miembros de cada legislación, no obstante sus diferencias e incompatibilidades, acaban por compartir hasta cierto punto un mismo espíritu de cuerpo.

En cambio, una asamblea pequeña funciona como un filtro para la representación de los partidos, les dificulta o les impide acceder a las curules. Su proliferación no se refleja en la composición de la asamblea, el número de miembros y el sistema de asignación de escaños tamizan la posibilidad de una cámara más variopinta.

De nuevo, ¿qué nos conviene? A los fines de la creación de las leyes no ha de perderse de vista cómo se resuelve otro delicado problema: el del régimen de mayorías y la participación de las minorías. ¿Qué favorece nuestras demandas o pone en riesgo nuestros intereses? Pero este es otro tema.

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.