Mal formulada. Respecto a la hipótesis de la adquisición de terrenos boscosos o forestales por instituciones del Estado, exclusivamente, no aplicaría a otros prestatarios del servicio público que no ostenten dicha condición, se autoriza ejecutar actividades de aprovechamiento y construcción de obras necesarias para el sistema de abastecimiento para consumo humano en los terrenos PNE que no forman parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestatario.