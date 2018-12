El anuncio de la abrupta retirada de Siria fue demasiado para el secretario de Defensa, James Mattis, el miembro más respetado del gabinete de Trump, aunque no fue para nada la única provocación. El jueves, Mattis, que muchos veían como la única esperanza de limitar los impulsos más peligrosos de Trump, sorprendió a casi todos al renunciar a su cargo. Su elocuente carta de renuncia dejó en claro que no solo objetaba la treta siria, sino todo un patrón de comportamiento: la confusión de Trump entre aliados y enemigos; su disposición a abandonar amigos, como los kurdos; y su abandono de alianzas como la OTAN. Los amigos de Mattis explicaron en entrevistas de televisión que lo que más preocupaba al general retirado de cuatro estrellas de los Marines e intelectual de la defensa era no solo que ya no podía influir en las políticas, sino que su permanencia en el gabinete se interpretara como un apoyo a Trump, posición que ya no podía soportar.