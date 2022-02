¿Apaciguamiento o rebeldía?

Camino a segunda ronda una pregunta acecha al votante que aún responde al llamado democrático: ¿qué necesitamos? ¿Que nos tranquilicen de sobresaltos o que se asuman desafíos urgentes? No sé si odio más sempiternos «no se puede» o apaciguadores con promesas de retornos imposibles al pasado.

Vivimos un ancien régime destartalado. Lo que antes sirvió, ya no sirve. Pero lo obsoleto se aferra a una supervivencia zombi. Nada lo dice mejor que la incapacidad de elaborar el reglamento de nómadas digitales, loable idea en medio de necesidades apremiantes. La burocracia entronizada marchita así la flor en el ojal que se ganaron los dos Carlos, Benavides y Alvarado. Otros ejemplos cunden.

¿Nunca estuvimos mejor que con Liberación? Tal vez. Pero en estos momentos eso no nos dice nada. Es una consigna demodé, que más bien se burla de los perdedores de un aparato productivo trunco, de un sistema educativo fallido, de costas acariciadas por las amargas aguas del olvido. Ahí más de la mitad de la población ya no cree en las fábulas de antaño. Pero pareciera que a ciertas candidaturas no preocupa tocar las puertas de los descontentos necesitados de cambio. Total, ni siquiera votan.

[ A la PAC-ciudadanía ]

Pero la furia de las frustraciones ya salió a flote. No es hora de paños tibios. Se avecina una tormenta alimentada de todos los inmovilismos, de corrupción impune, de multiplicación de duplicidades inatendidas. Nos asaltan asimetrías de todo orden: salariales, laborales, educativas, territoriales, en fin, hasta fiscales. Por donde se vea, el panorama es el mismo. Todo respira a privilegio o discriminación. Y lo que es peor, ese olor fétido revela un cuerpo político con gangrenas que suelen ser fatales. Se pueden hacer lindas tonadas de arcaico mercadeo político, pero no bastan para saciar el hambre o animar el desaliento.

Cambios necesarios llegarán por las buenas o las malas. Hoy los candidatos tienen la voz. El 3 de abril, los votantes. ¿Y después? Entre apaciguamiento y rebelión se juega nuestro destino todavía en democracia. ¡Cuidado! Tal vez sea una última oportunidad. En eso, la historia es amenazante. Pocas veces regímenes caducos logran reinventarse solos. Casi siempre necesitan un socollón que los despierte de la modorra. Y ahí la lección es la misma: esa medicina es peor que la enfermedad.

La autora es catedrática de la UNED.