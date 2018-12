Ante eso, el segundo se apresuró a señalar que el orden social que promueve el cristianismo que –entre otras cosas– dice “haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen”, no se basa en la justicia. Tenés razón, dijo el tercero, ese orden se fundamenta en el amor, que es ciego y desinteresado. Quien ama, dijo, no espera recibir nada a cambio. Y el amor a Dios no se debe fundamentar en el temor al castigo ni en el deseo de alcanzar la felicidad eterna, pues si esos fueran los móviles no sería amor a Dios. Sería un simple trato mercantil, como el comprar un kilo de yuca, que no se rige por la Biblia sino por el Código de Comercio.