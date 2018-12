Nadie duda de que las intenciones del Banco Mundial son buenas. Pero descargar todo el riesgo sobre el sector público no es el mejor modo de atraer inversiones a los países en desarrollo. El Banco tiene que cambiar de rumbo urgentemente: promover una asignación de riesgos equilibrada y verificar que todos los proyectos de infraestructura se evalúen como inversiones contables. Dar recomendaciones que no tienen en cuenta sus propias consecuencias no ayuda. Y cuando los receptores son países en desarrollo que ya tienen un nivel de deuda soberana insostenible, es directamente peligroso.