Esta, por otra parte, no se busca, se encuentra; aparece por un rato, y luego se marcha. Que se vaya la casquivana: no necesito de la felicidad para darle sentido a mi vida. Con toda mi admiración por J.L. Borges, sus tan citadas palabras “he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer: no he sido feliz”, me parecen una ingenua chochez, será porque no creo ni en el pecado ni en la felicidad. Como para ponerse al lado de las canábicas Don’t worry. Be happy, de las que me quedo solo con la primera frase.