El reciente vuelco de tres balsas con turistas que iban a practicar rafting en el río Peñas Blancas ha puesto sobre el tapete el tema de la eventual responsabilidad de las empresas que ofrecen ese tipo de servicios. No estoy en posición de juzgar qué pasó en ese caso ni es mi intención atribuir responsabilidades, ya que no solo no me corresponde, sino que desconozco el detalle del contrato que firmaron los turistas. Sin embargo, para hacer un comentario general, sí me basaré en las declaraciones que, según los medios, hizo el gerente de la compañía aludida en el sentido de que los turistas que sufrieron el percance firmaron una cláusula que libera de responsabilidad a la empresa en caso de accidente por los riesgos evidentes que implica la actividad. Creo que esto es relativo a las circunstancias.