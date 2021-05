He prometido que regresaré a la actividad competitiva, porque la VERDAD que llevo en mi corazón y en mi mente es una fuerza avasalladora que me permite seguir entrenando diariamente como si fuese a competir mañana y, además, me da fuerza para pelear por esta verdad en cualquier parte del mundo y en cualquier instancia, no importa el tiempo que tarde en lograrlo pues soy inocente en mis actos, pero a la vez soy víctima de la maldad ajena.