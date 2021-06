En otras palabras, nos encontramos frente a una disyuntiva difícil ante la cual nuestros políticos, de uno y otro lado, no parecieran estar preocupados. Todos los costarricenses nos hemos sentido orgullosos de nuestra importante inversión en educación, aún con sus defectos, en el presente y en el pasado. El país ha hecho un esfuerzo encomiable para formar especialistas en diversas ramas de la ciencia y del quehacer tecnológico, muchos de los cuales sobresalen en sus campos de especialización. No obstante, no hacemos lo necesario para garantizar que esos profesionales encuentren las coyunturas y el ambiente adecuado para dedicar sus esfuerzos al desarrollo integral que requiere el país. Todo lo contrario, pareciera más bien que estamos por convertirnos en exportadores de todos aquellos elementos que resulten más talentosos y sobresalientes. Esto, en mi opinión, desde el punto de vista de nuestro gasto en educación, es un pésimo negocio.