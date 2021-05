La cooperación e intercambio internacional en base de igualdad y de respeto mutuo son indispensables. Las donaciones ocultas destinadas a los bolsillos privados pudieran implicar, pero no se podría asegurar, una intromisión en los asuntos internos. Eso sí, el doblegar voluntades, en el supuesto de que fuera cierto, no se puede tolerar. Podría no ser irrespeto a la Constitución Política; no obstante, sería una doble ofensa cuando se justifica con pretextos supuestamente irrazonables y ridículos, sujetos a comprobación, que tal vez no sean ciertos. En el supradicho Digesto, el jurisconsulto Paulo señaló: Interest nostra animum liberorum nostrorum non corrompi (nos interesa que no se corrompa el alma de nuestros hijos).