“Con ello (la integración del Icoder al Sector Salud) se mandó al cesto de la basura el deporte de alto rendimiento. Mientras la gente se reúna en el Parque de la Paz y otros sitios para hacer ejercicios matinales, todo está bien en el deporte. Y no es que lo que se haga esté errado: el problema consiste en quedarse allí. En no vislumbrar otros horizontes. Aparejado a ello, no hay programas de alto rendimiento y los presupuestos a las federaciones son exiguos. Sin centros de alto rendimiento, sin planes a largo plazo, sin seguimiento, nunca se izará otra vez la bandera tricolor en unas justas olímpicas”.