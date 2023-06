Todos de acuerdo con las maravillas de la digitalización. Pero llega usted a una ventanilla —un banco, la Caja, un ministerio, etc.— y, oh, ¡sorpresa!, la gestión que antes el funcionario resolvía “a dedo”, en un abrir y cerrar de ojos, gracias a su gran experiencia de trabajo, se tarda larguísimos minutos mientras el jovencito que atiende frente a su computadora, dale que dale a las teclas, me hace perder tiempo y paciencia. Y si “se va el sistema”, ni que decir. El jovencito no sabría cómo salir del embrollo, no conoce eficaces procedimientos simples de aquellos “tiempos de upa”. ¡Vuelva mañana!, me dijo.

