Víctima de ciberdelito nunca dio datos ni abrió correos basura

Sin descuido y sin dar información a nadie, me estafaron con mi tarjeta de débito del Banco Nacional. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas donde uno supone que el dinero está seguro en su cuenta? ¿Cómo trasciende el número completo de una tarjeta si esta no se usa?

Para peores, por teléfono sacan el dinero. Me llegaron cantidades de mensajes que yo no sabía ni qué era eso, no les di importancia, los ignoré, los borré, nunca los abrí, pero recibí una cuenta por 28 mensajes que tuve que pagar. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo es posible que esto ocurra? Me presenté en una de las oficinas de Kölbi y me indicaron que los mensajes no se borran, hay que bloquearlos, es decir, estafas a la orden del día.

José E. González Chacón, Heredia

Solicité una tarjeta de crédito a Scotiabank. Cumplí el proceso como corresponde, incluso mi récord crediticio está limpio. Algunos días después, la persona a cargo de la gestión me llamó para notificarme que la solicitud fue aprobada y coordinamos la entrega.

Esperé un tiempo prudencial y, al no recibir respuesta, me comuniqué con el banco. Me informaron de que no iban a darme la tarjeta por políticas de crédito. Qué lamentable que una entidad bancaria incurra en estos errores y no asuma responsabilidades.

Jorge Carvajal Rojas, Goicoechea

Leí la carta de Jorge B. Villalta Mora contra el supuesto “consumo recreativo” de marihuana. Lo que él y las autoridades de Salud y policía desconocen es que el licor también es una droga (anisados, ron, whisky, ginebra, guaro, vinos, cervezas, etc.) y es la que más gente mata en el mundo.

Pero nadie habla en contra del “licor recreativo” porque es un gigantesco negocio. Igual podría hacerse con todas las drogas ilegales, legalizarlas. Así se acaba el narcotráfico y se convierte en un negocio que pague impuestos y a la seguridad social para atender al 10 % de la población adicta que difiere mucho del “consumidor social”, es decir, la persona que no es adicta al alcohol ni a las drogas ilegales.

Habib Succar Guzmán, Zapote

No solo el gobierno, sino también los costarricenses necesitamos con urgencia la ley de empleo público para eliminar gollerías y privilegios que a lo largo de las décadas han disfrutado los sindicalistas que, mediante sus convenciones colectivas, tienen controladas las instituciones y han sumido al país en el peor oscurantismo de nuestra historia, poniendo en peligro la estabilidad política, social y económica, y, por ende, nuestra democracia, ya bastante golpeada por el populismo.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Desde el 28 de febrero, estamos sin internet en mi casa. Llamo constantemente al ICE y siempre tienen excusas. Mi hijo universitario está desesperado porque no puede recibir clases virtuales. El ICE ya no es como antes.

Alejandra Morales Conejo, Escazú

Es peligrosísimo y difícil ingresar de la autopista Bernardo Soto a la rotonda en El Coyol, debido a la cantidad de huecos profundos llenos de aguas negras provenientes de las casas de la orilla. Son tan hondos que los conductores tratan de esquivarlos invadiendo el carril de alta velocidad. ¿Esperarán tener muertos que lamentar para proceder a rellenarlos?

Alejandra Zúñiga Paniagua, Alajuela

