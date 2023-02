Viajar a Limón le destroza el hígado

Por motivo de trabajo, he tenido que ir al Atlántico en estos dos últimos meses. Cada vez que regreso, traigo el hígado destrozado al ver la ineficiencia de los que construyen parte de la ruta 32. Pasos peatonales sin terminar, tramos de carretera abandonados, lugares donde deberían estar trabajando de vez en cuando se ven algunas cuadrillas, pero jamás para la magnitud del proyecto. No parece que sea una empresa internacional la que está construyendo un proyecto tan importante para el país. Con mi poco conocimiento, me atrevo a opinar que allí no hay una empresa de construcción que se tome en serio el trabajo, o tal vez existan detalles que no conozco. Hay lugares donde no se ha hecho nada, y no parece que sea por falta de expropiaciones u otras cuestiones legales. ¿Cuántos meses o años más tendremos que sufrir al ir al puerto de Limón? ¿Será posible que, como premio a esta empresa, le adjudiquen otro proyecto? ¿O habrá otros motivos que por mi ignorancia o ingenuidad desconozco?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌