Venta de licor en actividad familiar

No sé quién autorizó una actividad en el parque de Grecia. Parecía una venta y degustación de comidas mexicanas. Colocaron toldos y hubo música, inflables y otras cosas para que los niños se divirtieran, pero la gran contradicción fue que autorizaron la venta de licores en los mismos puestos de comida. Me pareció ilegal y feo que casi en la entrada de la iglesia católica y en el parque estuvieran vendiendo todo tipo de licores indiscriminadamente. ¿Dónde están las autoridades del Ministerio de Salud de Grecia?

Juan M. Rojas Brenes, Grecia

Reclamo de dividendos

¿Qué cambió en la empresa Holcim? Durante más de 20 años, recibí dividendos que me ayudaban a vivir, pero el año pasado no me pagaron nada y en lo que va de este año, tampoco. Los asociados tenemos derecho a recibir ganancias por su inversión.

Adelina Hernández Camacho, San Rafael de Montes de Oca

Tren gratis

Para mitigar el caos vial, si el tren llegara hasta Orotina por un lado y a Turrialba por el otro, ofreciendo el servicio de manera gratuita, lograríamos una conquista social que el pueblo agradecería en las urnas. Lamentablemente, parece que hemos perdido la capacidad de soñar.

Esteban Sánchez Ramírez, San José

Respuesta del BAC

Nos comunicamos con Sandy Acuña (“Cartas”, 15 de enero) y le ofrecimos disculpas por el inconveniente.

Jessica Soto Centeno

Gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Defensa de la CCSS

Lo primero, mi solidaridad con tantos pacientes que sufren enfermedades autoinmunitarias y que posiblemente también son afectados por lo que sucede en la CCSS. Con el permiso de ustedes, hago el siguiente símil: conociendo las características de estos males, en los que el sistema inmunitario se ataca a sí mismo, no hay duda de que nuestra querida CCSS sufre algo parecido, sus peores enemigos están dentro y la atacan, tratando de debilitarla.

Estos anticuerpos toman forma de directivos, presidenta ejecutiva, algunos jerarcas, pero también médicos que realizan biombos o dan mala atención. Ni se diga de otros “gérmenes políticos” que desde fuera también la atacan. Nos va a tocar a los asegurados y la sociedad civil, quienes dependemos tanto de la benemérita institución, defenderla y salvarla de la jauría.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Sucursales del BCR

No entiendo los estudios que llevaron al cierre de algunas sucursales del BCR, si cada vez que uno tiene que ir por fuerza mayor, las agencias están colmadas de usuarios. El BCR es un banco mucho más eficiente que el Banco Nacional, tanto en el servicio al cliente en las oficinas como a través de la plataforma digital.

Además, las estafas que se realizan desde números telefónicos afectan mayoritariamente a clientes del BN. Es una lástima que cierren sucursales, tanto para nosotros los usuarios como para los empleados. Al paso que vamos, como nos quitaron el Banco Anglo, irán desapareciendo al BCR. ¿Nos estarán dirigiendo a utilizar la banca privada?

Anabelle Araya García, San José

Obesidad escolar

Cuando trabajé en el MEP, participé en el censo escolar de peso y talla en el 2016 en algunos centros educativos de Heredia. A simple vista, se notaba la obesidad infantil. En los comedores escolares, la idea era llenar, no nutrir. El almuerzo se componía de macarrones, arroz, frijoles, plátano maduro y fresco de piña cargado de azúcar.

En el 2017, se incluyeron menús genéricos hechos por nutricionistas, con bajo contenido de azúcar. En la escuela donde trabajé, servíamos cereales bajos en calorías, pero las madres se quejaron porque creían que los niños necesitan azúcar.

Observo en los supermercados a padres de familia que compran galletas y refrescos para las meriendas, y en las celebraciones premian a los niños con comidas rápidas. Lo más curioso es que los estudiantes viajan en busetas, aunque la distancia sea muy corta. Si un niño vive a un kilómetro de la escuela y se cumplen los 200 días del curso lectivo, habrá caminado 400 kilómetros menos anualmente.

Podemos mejorar la dieta, incluir más verduras y frutas; hidratarlos con agua en lugar de darles refrescos azucarados; y ayudarlos a realizar, por lo menos, 60 minutos diarios de actividad física. Menos teléfono y más movimiento.

Guillermo Calvo Murillo, educador jubilado

