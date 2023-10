Vecina de La Peregrina se queja de empresa en zona franca

Las empresas que aspiran a los beneficios del régimen de zona franca deben cumplir con rigurosos requisitos, tales como la inversión, la creación de empleos, entre otros. Sin embargo, no se les solicita un análisis de impacto en la comunidad.

La Peregrina resulta afectada por la actividad comercial de la empresa Tech Shop, en la Uruca, cuya operación supera la capacidad de sus instalaciones y utiliza espacio público como parqueo para sus empleados, los montacargas recorren las calles, incluso en contravía, la maniobra de cabezales obstaculiza el libre tránsito, bloquea por completo la calle y el ruido es excesivo de día y de noche. No es comprensible que se les otorgue un permiso de funcionamiento.

Los empleados que reciben las quejas no se comprometen a dar solución a los vecinos. Como toda comunidad, La Peregrina se compone de un gran porcentaje de adultos mayores, jóvenes estudiantes y trabajadores que merecen una mejor calidad de vida.

Patricia Núñez Marín, Uruca

Problema de agua en Guadalupe

Protesto contra los continuos, y sin previo aviso, cortes del suministro de agua en Guadalupe de Goicoechea. No existe ninguna consideración de los responsables para con la población.

Hace dos semanas, el corte duró dos días, y la semana pasada todo un día. No solo los usuarios de uso doméstico, sino también el comercio sufrimos las consecuencias. La Municipalidad debería involucrarse para resolver el problema que nos afecta a todos.

Carlos Eduardo Calvo Pineda, Guadalupe

Presas debido a bulevar

En Pérez Zeledón, hay un bulevar entre San Isidro y Palmares, de aproximadamente 10 kilómetros, que si se elimina para construir una ciclovía se agilizará el tránsito para ingresar a San Isidro de 6 a 8 a. m. y para dirigirse a Palmares de 4 a 7 p. m. Se economizaría combustible y habría menos contaminación.

Santana Esquivel Ramírez, Pérez Zeledón

Variados epítetos

De Judas trató el presidente Chaves a la diputada Luz Mary Alpízar, quien valientemente no dio su apoyo al veto propuesto por él. Cisneros la calificó de traidora porque Alpízar tuvo la valentía de no dejarse intimidar. La palabra traidora encaja en la persona que lo dijo, pues traicionó al país apoyando las malas decisiones del mandatario.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Doble discriminación

El oficial de la Municipalidad de Tibás me dio una ficha diferenciada por ir a pagar mis impuestos con tarjeta, o sea, la prioridad la tienen quienes llevan efectivo, pese a la inseguridad en el país y soy adulto mayor.

Adicionalmente, a una adulta mayor con una discapacidad motora la devolvieron porque no contaba con la ficha para pagar sus impuestos en esa caja única para tarjetahabientes. Me parece una desconsideración que los funcionarios no sean conscientes de lo difícil que es ser responsables en nuestras condiciones.

Francisco Sánchez Ramírez, Cuatro Reinas de Tibás

Colegio de Odontólogos

Dentro de la misión de los colegios profesionales, está velar por la excelencia en las prácticas profesionales de sus agremiados, que sea su ruta principal con capacitaciones y que quienes reciben atención conozcan sus derechos.

Los afiliados al Colegio de Odontólogos deben analizar las diferentes propuestas para elegir directivos a los más aptos para esta misión, pues los colegios profesionales se han convertido en clubes sociales para el disfrute de las mieles del poder y los privilegios, y olvidan que deben tener agremiados capacitados para brindar servicios de calidad.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Le rechazaron dólares

Después de la nacionalización bancaria en el gobierno de José Figueres Ferrer se decía que no había dinero más seguro en ahorros porque el Estado no quiebra. Tengo más de cincuenta años de ser cliente del Banco Nacional y en las oficinas centrales no me quisieron recibir unos dólares. Consulté a la Sugef y me dijeron que es potestad del banco conocer a sus clientes. Entonces, ¿los guardo debajo del colchón?

Rafael Aguilar Sagot, La Unión

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.