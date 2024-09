Una simple solicitud no se resuelve a tiempo

Compré en Siman en línea cuatro artículos el 21 de agosto y me entregaron dos, debido a problemas atribuibles tanto a la empresa como a su proveedor de transporte. He solicitado por correo y WhatsApp que emitan la nueva factura, pero no resuelven, y la fecha de pago está próxima. Quedo a la espera de que Siman cumpla con algo que es simple de resolver, y no entiendo el motivo del retraso.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌