Una experiencia humillante

Es curioso cómo una entidad como el Banco Popular ofrece créditos para la recuperación de su cartera de incobrables, bajo la premisa de un arreglo de pago favorable para ambas partes y finalmente no lo es. Es la peor entidad bancaria con la que he tratado una conciliación de deuda. Me siento humillada y, hasta cierto punto, engañada.

