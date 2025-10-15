Una cucaracha en el pan y un mesero insolente

Esto me pasó en el restaurante Heng Xin, en Tibás. Solicité hablar con el dueño, pero un mesero llamado Milton obstruyó esa posibilidad alegando que era necesario dominar el mandarín para poder comunicarse con los propietarios.

“Dígame para qué los llama”, añadió luego. Al explicarle con todo respeto que en el pan de mi orden venía una cucaracha, me alzó la voz y, retándome, me dijo que en ese lugar se fumiga y que el pan era de muy limpia procedencia. Yo le respondí que si creía que yo estaba inventando lo del insecto y, gritándome, me contestó: “Usted, señora, asuma lo que quiera”, a lo que siguieron otros gritos e insultos.

¿Será que pretenden normalizar experiencias tan desagradables como esta? ¿Será que ya el Ministerio de Salud no les hace inspecciones?

Sandra Patricia Sáenz R., Llorente de Tibás

Descaro y osadía

Leí en La Nación del pasado 8 de octubre sobre una carta que, al parecer, Nicolás Maduro le envió a Su Santidad León XIV, en la que le solicita su intervención de forma “diplomática y espiritual”, dada la situación actual que atraviesa Venezuela. ¡Qué descaro y osadía! La turbulencia interna que se vive en ese país es producto de las desvergonzadas ansias de dominio absoluto de Maduro, quien ocupa el cargo de gobernante luego de unas elecciones fraudulentas.

Menudo sinvergüenza se atreve a solicitar la mediación papal, conociendo de sobra que la tiranía con la que gobierna tiene a la población sumida en el terror, callando voces y coartando la libertad de aquellos que reclaman su derecho a vivir en paz y con autodeterminación. Solo le falta a Maduro pretender que el mundo entero legitime el poder de gobernanza que obtuvo de manera falaz.

José Rolando Corrales Orozco, Moravia

Honremos a Sócrates

Sócrates fue el primero que esbozó el concepto de democracia en el ágora, una plaza pública de la antigua Atenas donde algunos habitantes de entonces escuchaban con atención sus ideas sobre la organización de la sociedad y otros temas. La gente daba su opinión y votaba. Sócrates nunca puso en papel sus principios y fue asesinado por sus adversarios, que estaban en el poder.

Por suerte, Platón pudo poner por escrito muchas de sus ideas que trascendieron en el tiempo. Sócrates murió, pero no sus conceptos de democracia. Y tenemos el honor, como país, de ponerlos en práctica desde hace muchos años. Honremos a Sócrates y defendamos la democracia con nuestro voto informado el próximo 1.° de febrero de 2026. Es un honor ejercer este derecho ganado.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Desperdicio de agua

Quiero expresar mi preocupación y disconformidad por el uso innecesario de agua potable para el riego del área verde ubicada en la calle entre el Banco Nacional y el Banco Central, en San José.

He observado que dicha zona se riega a diario, incluso durante estos días de pleno invierno, cuando las lluvias son constantes. Esta práctica representa un desperdicio de agua, especialmente considerando la situación de escasez y racionamientos del vital líquido que afecta diferentes sectores del país.

El riego en estas condiciones es una falta de conciencia ambiental y de responsabilidad.

Guillermo Cavallini Sandoval, Pavas

Increíble que esto pase

Yo quisiera que los señores de Acueductos y Alcantarillados me explicaran por qué en San Rafael de Escazú se va el agua por lo menos una vez a la semana, por hasta ocho horas, sin ningún aviso ni siquiera en las redes sociales de la institución. En pleno invierno, cuando llueve prácticamente todos los días, es increíble que esto pase. He llamado varias veces a la institución, pero nadie me da una respuesta.

Diana Guzmán Calzada, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.