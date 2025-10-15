Cartas

Una cucaracha en el pan y un mesero insolente

Nunca fue posible que hablara directamente con el dueño del restaurante porque el salonero insistió en que, para eso, yo debía saber mandarín

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Esto me pasó en el restaurante Heng Xin, en Tibás. Solicité hablar con el dueño, pero un mesero llamado Milton obstruyó esa posibilidad alegando que era necesario dominar el mandarín para poder comunicarse con los propietarios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.