Un mes sin teléfono fijo y grabación dice que ‘no está registrado’

Cumplo un mes sin teléfono fijo, a pesar de que la cuenta está al día. Cuando llamo a mi propio número desde mi celular, según la grabación, el número no está registrado.

En la cuenta Mi Kölbi digital, el número aparece a mi nombre y el recibo también. Traté de comunicarme por chat y correo electrónico más de tres veces, y durante 22 días lo único que escucho es que esté pendiente porque va a llamarme un técnico. ¿Será que el técnico marca el número fijo, que supuestamente “no está registrado”?

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Felicitaciones Copiado!

Felicito a la diputada Kattia Rivera y al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, por apoyar uno de los grandes logros del gobierno anterior con el FMI para unificar salarios y eliminar regalías y privilegios inmorales. A diputadas como ella, hay que valorarlas porque piensan y defienden a Costa Rica, no a un partido.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Dinero de depósito Copiado!

El BAC me hizo la devolución parcial del monto de un depósito cuyos billetes fueron tragados por un cajero automático. Hice el reclamo desde el 9 de febrero para que me devuelvan la totalidad del dinero; sin embargo, siempre me responden lo mismo. Desde esa fecha, me indican que en 10 días me darán una respuesta, pero no cumplen.

Beverly Ramírez Pizarro, Sabanilla

Cable desconectado Copiado!

El 21 de febrero desconectaron el servicio de cable que hace varios años contratamos a Cabletica, ahora Liberty, porque el pago tenía dos días de retraso. La señal no volvió, a pesar de que en el sistema de atención aseguran que la restablecen 10 minutos después del pago.

Llamé tres veces. En una de ellas, me dejaron en espera más de 30 minutos, al final me informaron de que la empresa eliminó la señal digital. Perdí ¢25.000.

Guillermo Benavides Flores, Heredia

Artículo sobre empleo Copiado!

El análisis de la ley de empleo público hecho por Jorge Woodbridge me pareció excelente y completo. Es necesario ejecutar la ley sin excepciones al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades.

Por el bien del país, ordenemos la contratación de profesionales, vacaciones, sanciones, remuneraciones, reclutamiento, evaluación del desempeño, selección transparente del personal, de manera que quien llegue a servir lo sea por idoneidad y adecuados atestados.

Los salarios del empleado público y demás prestaciones deben responder a la justicia, sin diferencias para perfiles similares. Todos los rubros deben fijarse técnicamente y nunca dejarse influir por la presión de sindicatos u otros grupos.

Seamos responsables y no permitamos gollerías a nadie. Las convenciones colectivas deben buscar la estandarización de los salarios y no hacer excepciones. Deben ser proporcionales, razonables, como aconseja la Sala Constitucional.

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

Ley de empleo público Copiado!

Todos los costarricenses deberíamos estar complacidos por la entrada en vigor de la ley de empleo público. A pesar de algunos tibios intentos para que sea postergada, es una legislación necesaria para equilibrar las finanzas públicas y regular las instituciones del Estado.

Es necesaria la evaluación de los funcionarios de forma objetiva, solo así habrá eficiencia en las instituciones. Ojalá aprovechemos esta oportunidad y los opositores de la ley se den cuenta de que es una reforma imprescindible para nuestra querida Costa Rica.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.