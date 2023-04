Tres oficiales para atender un accidente

Me sorprendió la incapacidad de las autoridades que atendieron el 31 de marzo, a eso del mediodía, un accidente en la esquina suroeste de la iglesia católica de Tibás. Una patrulla, dos policías jóvenes tertuliando debajo de la señal de alto de la esquina y un oficial de tránsito no muy joven que no hizo nada para aligerar el tránsito.

