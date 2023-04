Tres meses de espera para renovación de documento migratorio

Somos una familia de cuatro miembros que ha esperado durante tres meses la renovación del dimex (documento de identidad migratorio para extranjeros), trámite efectuado en la oficinas de Correos de Costa Rica, en la provincia de Limón. Lo necesitamos para ir a trabajar, al Ebáis, a la escuela o al banco, pero no hay respuesta y en ninguno de los números que nos dieron contestan. Pedimos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que nos apoye, necesitamos respuesta de Migración.

Leonor Martínez Valverde, Limón

Fondos de inversión Copiado!

Invertí en el fondo inmobiliario no diversificado administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) y vi mis ahorros esfumarse, y creo que los del fondo de inversión del comercio y la industria van por el mismo camino, pues no se están negociando. Los organismos correspondientes deben efectuar una verdadera investigación para determinar quiénes son los responsables.

Marta Hernández Sanabria, Escazú

Citas perdidas Copiado!

Si por alguna razón válida uno no puede contestar la llamada del Hospital de Alajuela, no existe forma de telefonear de vuelta y, cuando se acude a la cita, uno se topa con la sorpresa de que se la programaron para otro día. Deben mejorar el sistema de comunicación.

Jeannette Ramírez Cortés, Alajuela

Desconsideración Copiado!

Mi esposa fue a retirar dos tarjetas de débito a la sucursal del Banco Nacional en Escazú, estuvo en la fila para el público en general casi dos horas y debió salir de ahí sin completar la gestión. Días después regresó y otra vez tuvo que esperar en la fila porque como adulta mayor no le otorgaron el beneficio que ordena la Ley 7600. Insto a las autoridades bancarias a investigar esta anomalía.

Carlo E. Aguilar Segura, Escazú

Desafortunadas expresiones Copiado!

Las constantes expresiones y el irrespeto del presidente, Rodrigo Chaves, hacia todo lo que no le agrada conducirá al país a un desgaste, en detrimento de colocar el acento en lo sustantivo.

Los epítetos con respecto a la marcha (a la que calificó de chop suey) en pro del sector agrario y referirse, en particular, al rector de la Universidad de Costa Rica, diputados y líderes de diferentes grupos organizados son inadmisibles, malintencionados y confrontativos, y conduce a pensar que le divierte. El presidente debe “ubicarse” y buscar adecuadas soluciones y duraderas a los gravísimos problemas del país.

Nadie puede por sí solo resolver la compleja situación por la que atraviesa el país, y con sus actitudes el camino que nos espera cada día será más complicado. Ya es hora de ponerse a trabajar por el bien de la nación que lo eligió.

Fernando Villalobos Solé, San José

La JPS debe actuar Copiado!

Si la Junta de Protección Social de San José (JPS) aduce que no dispone de gran cantidad de inspectores para frenar la especulación porque son muchos los vendedores, no existe razón para no controlar los puestos oficiales de venta. Cuando empezó el negocio del sobreprecio en los chances y lotería, debido al acumulado, algunos de esos puestos no volvieron a abrir, pero probablemente lo harán cuando alguien gane el premio.

Esto se llama deslealtad hacia los clientes de la Junta, y bien haría la institución en cerrarlos.

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

