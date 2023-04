Transformador lleva más de un mes en revisión

¿Cómo es posible que para la revisión de un transformador el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tarde más de un mes, si yo sé que generalmente toma de dos a tres días? Cuando uno entrega el transformador le dan una boleta, le indican que llame al número de teléfono 20011443 y le informan de que el correo es ice-cpeec@ice.go.cr.

Uno trata de comunicarse y nadie contesta, tampoco responden los mensajes enviados por correo electrónico y uno va al laboratorio, en Colima de Tibás, y no lo atienden. ¿Por qué tanta burocracia y por qué no le dan a uno la fecha exacta de entrega?

Daniel Quirós Beita, Heredia

Dolor ajeno Copiado!

A un pariente que tiene problemas en la columna vertebral y, consecuentemente, dolores diarios, le dieron cita para el 27 de abril del 2026, algo difícil de asimilar porque el presidente manifestó dar prioridad a la larga lista de espera. Me parece irracional que un ciudadano que cotizó durante más de 40 años tenga que esperar tanto tiempo el tratamiento que le dé alivio.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Odisea para darse de baja Copiado!

El día 25 de marzo, por medio del call center de Liberty en Colombia, me di de baja del servicio. Ellos me dieron el número de reporte. El 2 de abril, Liberty rebajó la mensualidad de mi tarjeta. Me comuniqué con ellos y adujeron que en el sistema no está la solicitud de desconexión, por tanto, registraron un nuevo reporte para retirar los equipos en mi domicilio y me solicitaron copia de la cédula y el número de cuenta para la devolución del dinero.

Como no obtuve respuesta pronta, me comuniqué por chat y me explicaron que las solicitudes fueron anuladas e iban a generar otro reporte. El lunes 17, fui a devolverles los equipos personalmente, donde me dieron un recibo y un nuevo reporte, el cuarto desde el 25 de marzo, para la devolución de mi dinero. Espero que me reintegren lo debitado.

Magali Badawy Reyes, Santa Ana

Perjudicada por el tipo de cambio Copiado!

Costa Rica es un país hermoso, su naturaleza es increíble y su gente, amable. Estoy muy contenta de que pudieran bajar la inflación. Al suceder esto, el valor del dólar cayó. Las personas como yo, que recibimos la pensión en dólares, nos estamos viendo muy perjudicadas. Ya no me es posible adquirir ciertos servicios y las compras se encarecen cada día. Deseo que el Banco Central tome esto en cuenta.

Victoria Elizondo, Alajuela

Informática educativa Copiado!

La Fundación Omar Dengo ha cooperado con el Ministerio de Educación Pública (MEP) durante muchos años. Además, junto con organismos internacionales, busca recursos tecnológicos y capacitaciones.

¿Qué pretende el Consejo de Educación al dejar de lado a la Fundación sin evaluar su desempeño? Como ciudadano, me gustaría saber a quién se contrató y cuál es la diferencia. La ruta cada vez es más oscura.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Respuesta del Instituto Geográfico Copiado!

En respuesta a José Alfredo Calderón Gómez (”Cartas”, 10/4/2023), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Registro Nacional manifiesta que sus competencias y materias rectoras se mantienen vigentes y de forma activa según lo establece su ley de creación. En consecuencia, la “gestión catastral” no es responsabilidad del IGN, sino de la Dirección de Registro Inmobiliario del Registro Nacional.

Marta Aguilar Varela, directora del IGN

