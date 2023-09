Transferencia bancaria por Sinpe a número inexistente

Me parece increíble que un banco estatal sea burlado tan fácilmente. El domingo 24 de setiembre recibí un correo donde me informaban acerca de una transferencia de ¢200.000 por Sinpe, pero yo no la hice. Llamé al banco inmediatamente y no obtuve respuesta. Al día siguiente, fui a la sucursal de Santo Domingo y adujeron no poder hacer nada hasta que presentara la denuncia en el OIJ. Lo peor es que el número de destino no existe. ¿Qué clase de banco permite esto? ¿Cómo ingresaron a mi cuenta y la vaciaron con tanta facilidad? ¿Cómo es que no tienen respuestas ni me pueden ayudar si es culpa de su sistema de seguridad?

