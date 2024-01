Trabajo de baja calidad en el portón de una casa

El 26 de noviembre, realicé el pago a una persona de apellido Garbanzo, en representación de la empresa JKSECR, por la instalación de cuatro dispositivos para abrir el portón eléctrico mediante el uso del celular. Sin embargo, uno no funciona. A pesar de solicitar la reparación o el reembolso, la persona no ha tomado ninguna acción. Además, al pedirle la factura, me indicó que la enviaría cuando el sistema estuviera activado.

