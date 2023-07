Traba burocrática

Tengo un hijo con una discapacidad y necesito renovar su certificación de discapacidad. El Conapdis no atiende los teléfonos, les escribo un correo y no contestan. Tienen una cuenta en WhatsApp y tampoco responden. Tendré que ir personalmente a una oficina, pero ¿cómo se las arregla la gente discapacitada que no tiene quien les haga los trámites? La institución que se supone ayuda a la gente con discapacidades les hace la vida difícil al obligarlos a ir, aunque en la página en internet dice que se pueden hacer gestiones de forma virtual.

