Torres de apartamentos, permisos municipales y escasez de agua

Tengo una casa de habitación en el Carmen de Guadalupe donde desde hace 15 días se nos quita el suministro de agua todas las tardes hasta alrededor de las 5 o 6 p. m. El verano no ha sido tan fuerte como para que se nos diga que es por poco volumen en los tanques del AyA y, de ser así, ¿por qué no reparten la carencia de agua entre todos los sectores que abastecen: unas tardes, el Carmen; otras, Coronado; otras, Tibás, Moravia, San Pedro, etcétera, con un buen cronograma para que no haya sorpresas?

La Municipalidad sigue aprobando proyectos de construcción de condominios. Y no es solo esta municipalidad; en general, todas siguen aprobando construcciones de torres de apartamentos, las cuales vendrán a quitarles el agua a otros residentes.

Marjorie Camacho Calvo, Moravia

Inoperancia en Municipalidad de Santa Ana

Por omisión en la inspección y fiscalización de obras de construcción, especialmente en rellenos (levantamiento de terreno), hoy mi familia afronta el doblamiento de la tapia que separa nuestra propiedad de la colindante. Esto, debido al exceso de relleno, lo cual pone en riesgo la seguridad y el patrimonio.

Pese a dos gestiones formales, el Departamento de Ingeniería Municipal de la Municipalidad de Santa Ana no ha respondido dentro del plazo de 10 días hábiles que exige el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública. El oficio MSA-GOT-PPU-03-064-2026 repite antecedentes sin contestar lo solicitado.

Esta omisión vulnera, además, el artículo 27 de la Constitución Política sobre el derecho de respuesta. Me pregunto: ¿cuántos casos similares quedan sin atención?

Ileana Guillén Marín, Pozos de Santa Ana

Sectas y populismo

Secta es una comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Los populistas, por su parte, son actores políticos que adoptan un discurso diseñado para atraer a las clases populares, presentándose como defensores del “pueblo puro” contra una “élite corrupta”; es decir, se proyectan como dueños de la verdad.

En ambos casos, sus seguidores todo lo ven bien. Por más errores o actuación negativa o soberbia, les justifican todo, usualmente señalando a otros como culpables porque ellos nunca se equivocan y así lo creen sus seguidores.

Lo que sí es un hecho es que ambos, por sus actos indebidos, tarde o temprano caerán. Cualquier parecido con la realidad nacional es mera coincidencia.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

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