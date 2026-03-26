Cartas

Torres de apartamentos, permisos municipales y escasez de agua

Las municipalidades siguen aprobando proyectos de construcción de torres y condominios, los cuales vendrán a quitarles el agua a otros residentes

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Tengo una casa de habitación en el Carmen de Guadalupe donde desde hace 15 días se nos quita el suministro de agua todas las tardes hasta alrededor de las 5 o 6 p. m. El verano no ha sido tan fuerte como para que se nos diga que es por poco volumen en los tanques del AyA y, de ser así, ¿por qué no reparten la carencia de agua entre todos los sectores que abastecen: unas tardes, el Carmen; otras, Coronado; otras, Tibás, Moravia, San Pedro, etcétera, con un buen cronograma para que no haya sorpresas?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.