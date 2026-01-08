Tomemos nuestras ‘armas’

No fue un viernes, pero sí fue negro, como el negro petróleo que estaba en juego, al final de cuentas. Así fue la madrugada del sábado 3 de enero para Venezuela. Si bien Maduro no llevaba la razón y era un dictador, extralimitó sus ataques verbales contra Trump con demasiada verborragia demagógica, lo que justificó una acción fuera de la legalidad internacional. Una historia que se repite y una demostración de fuerza sin precedente como advertencia que no le hace nada bien al mundo, y menos a nuestra América.

Poco podemos hacer nosotros con respecto a esa lucha por el preciado recurso y por el pueblo venezolano, pero sí podemos tomar mayor conciencia y demostrar que un voto vale más que cualquier bala en la guerra, y que un dictador puede acabar con todas nuestras esperanzas. Por eso, este 1.º de febrero nadie se tiene que quedar sin votar con nuestra arma más preciada en la mano: la cédula de identidad. Vencerá siempre la democracia si entendemos lo importante que es elegir a nuestros gobernantes en paz y libertad.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Filas en BNCR

En el Banco Nacional de Heredia, las filas son inagotables; gente que pierde el día ahí. Hay 10 cajas, pero solo cuatro funcionando; le hice el comentario a la encargada del piso en ese momento, pero no hizo nada. Mal servicio al cliente.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Renovación de campo ferial

La Municipalidad de San José planea la renovación del campo ferial de Zapote con la justificación de un mayor disfrute y realización de eventos masivos.

¿Será que se planea eliminar el espacio para los festejos populares, o afectar la realización de la feria del agricultor, que atrae hasta turismo internacional?

Los festejos populares y todo lo que implican duran poco tiempo. ¿Qué pasará con eventos masivos constantemente?, eventos que deben ser numerosos para justificar el costo del proyecto –¢1.900 millones–, y hacerlos generará más gasto.

Viendo las condiciones de nuestra capital –aceras en mal estado, falta de cámaras de vigilancia, olores ofensivos, etc., ya que muchas personas sin hogar utilizan los rincones como baños–, ¿no sería más lógico utilizar dicho dinero solucionando problemas? Según el alcalde, no hay dinero para ayudar a personas sin hogar, pero sí hay para cosas menos importantes.

Kattya Bello Muñoz, Zapote

Apreciación del colón

Me parece que varios economistas se han pronunciado al respecto, pero el artículo de La Nación titulado “El efecto ‘boomerang’ del tipo de cambio en Costa Rica” es la perspectiva más clara, de acuerdo con las circunstancias y la situación que vive el país. Como bien dice el artículo, un cambio repentino va a ocurrir; lo que no se sabe es cuándo, ni con qué fuerza, ni cuán preparados estaremos para responder a una situación como esta. Costa Rica podría tener ese fenómeno, como ya lo han experimentado otros países, pero no se ve preocupación ni acciones de las autoridades responsables.

Bernardino Rojas, Liberia

Pésimo ejemplo

Muy lamentable y de mal gusto fue el espectáculo de medio tiempo de los 90 Minutos por la Vida, el pasado 4 de enero. Después de un emotivo mensaje del presentador en apoyo a los niños, invitando a la esperanza y a la fe a todos los pequeños con cáncer y a sus familias, le tocó al grupo musical Los Ajenos hacer su presentación, y lo hicieron con el tema “Me vale un cu...”. En un espectáculo familiar en el que había muchos niños y en el que se trataba de dar un mensaje motivador, salieron con esto: “Me vale un cu...”. Qué desubicados los organizadores del evento y los “artistas” de este grupo.

Luis Ángel Agüero, Curridabat

