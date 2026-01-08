Cartas

Tomemos nuestras ‘armas’

Con miras a este 1.º de febrero, debemos hacer valer nuestra más preciada arma –la cédula de identidad– y votar en paz y libertad

Por Redacción de La Nación

No fue un viernes, pero sí fue negro, como el negro petróleo que estaba en juego, al final de cuentas. Así fue la madrugada del sábado 3 de enero para Venezuela. Si bien Maduro no llevaba la razón y era un dictador, extralimitó sus ataques verbales contra Trump con demasiada verborragia demagógica, lo que justificó una acción fuera de la legalidad internacional. Una historia que se repite y una demostración de fuerza sin precedente como advertencia que no le hace nada bien al mundo, y menos a nuestra América.








